Москва, 21 марта, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Приказ президента РФ Владимира Путина об отмене ударов по энергообъектам на Украине остается в силе, несмотря на действия киевского режима. Об этом 21 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Приказ главнокомандующего действует, и российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с той договоренностью, которая была достигнута между США и Россией», — сообщил он на брифинге.

Песков также подчеркнул, что все видят, как Украина нарушает договоренности. Это показывает, что нельзя доверять обещаниям главы киевского режима Владимира Зеленского, и Москва об этом неоднократно предупреждала.

Как передавало ИА Регнум, Путин и президент США Дональд Трамп 18 марта провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили восстановление двусторонних отношений и ситуацию на Украине. Трамп предложил сторонам конфликта на 30 дней прекратить удары по энергетическим объектам для содействия мирному урегулированию. Российский лидер поддержал эту инициативу и отдал соответствующий приказ Вооруженным силам РФ. Зеленский после этого заявил о поддержке предложения, утверждая, что Украина всегда выступала против атак на энергообъекты.

После приказа Путина российская армия обезвредила семь собственных беспилотников, которые планировалось использовать для атаки на энергетический объект в Николаевской области. Шесть аппаратов были сбиты ЗРК «Панцирь», а один — истребителем. Но в ту же ночь Вооруженные силы Украины нанесли удар тремя дронами по нефтебазе в Краснодарском крае, что привело к сильному пожару.

Песков 19 марта уже обращал внимание на то, что киевский режим продолжает атаки на энергетические объекты России, несмотря на широко известную информацию о приостановке ударов. Такие действия свидетельствуют о дефиците договороспособности украинской стороны и идут вразрез с усилиями по урегулированию конфликта, подчеркнул он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 марта напомнила, что Зеленский публично пообещал не наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, но войскам отдал противоположный приказ. Он таким образом продемонстрировал отсутствие политической воли к миру.