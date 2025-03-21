Москва, 21 марта, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Россия готова всемерно развивать взаимоотношения с Арменией. Об этом 21 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС Премьер-министр Республики Аремения Никол Пашинян

Отмечается, что отношения между Москвой и Ереваном не прерывались и прерваться не могут.

«Армения — дружественная для нас страна, суверенное государство, но нас очень многое объединяет и в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном, и в плане совместного участия в таком важном интеграционном объединении, как ЕАЭС», — сообщил представитель Кремля в ходе брифинга.

Комментируя сообщения СМИ о том, что Ереван поручил восстановить связи с Москвой, Песков сообщил, что РФ более чем удовлетворена таким отношением армянской стороны к перспективам двусторонних отношений, Москва готова всемерно их развивать.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее газета «Грапарак» заявила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил всем госведомствам республики восстановить связи с российскими коллегами и принимать участие в совместных мероприятиях. Авторы статьи отметили, что парламент республики с нетерпением ждет майского визита Пашиняна в Москву на парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поскольку встреча с президентом РФ Владимиром Путиным даст ответы на вопросы дальнейшей судьбы властей Армении.

14 марта Пашинян подтвердил, что принял приглашение Путина посетить столицу России для участия в торжествах в День Победы 9 мая. Отмечалось, что страны находятся в контакте по теме урегулирования отношений Армении и Азербайджана, а также по развитию взаимовыгодных российско-армянских связей.