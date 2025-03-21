Москва, 21 марта, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина уведомили об открытом письме, в котором подсудимый генерал-майор Иван Попов просит вернут его в строй. Об этом 21 марта на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Сухоруков/РИА Новости Иван Попов

«Я никак не могу комментировать это письмо. О нем известно, оно было опубликовано и, разумеется, оно и доложено главе государства. Других комментариев у меня нет», — произнес он.

О письме генерал-майора Попова написала газета «Коммерсантъ». В нем военный назвал армию смыслом своей жизни и попросил верховного главнокомандующего разобраться в его сложной жизненной ситуации, позволив вернуться на службу.

Как сообщало ИА Регнум, генерал-майора Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, офицер участвовал в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей. Ключевым доказательством вины генерала стал перевод ему на банковскую карту более 1 млн рублей от генерал-лейтенанта Олега Цокова.

В суде военный заявил, что не признаёт вину. По словам генерала, к нему не имеет отношение 99% того, что сказал обвинитель. Ивана Попова уволили из рядов Вооруженных сил России ещё в конце 2024 года. Как признался военный, об этом он узнал случайно, никто его официально не уведомлял.

27 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения и заключил Попова под стражу. Прокуратура утверждала, что Попов нарушил условия домашнего ареста, отказавшись от медосмотра, и общался с блогерами без разрешения судьи. Фигуранта отправили на два месяца в СИЗО-1 в Тамбове. Сам Попов считает, что стал жертвой провокации.