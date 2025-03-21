Москва, 21 марта, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Участники запланированных консультаций России и США — Григорий Карасин и Сергей Беседа — являются опытнейшими переговорщиками, президент Владимир Путин лично подобрал их кандидатуры. Об этом 21 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/ТАСС

«Это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы. Это выбор президента Российской Федерации», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что Карасин и Беседа наилучшим образом представят Россию на переговорах в Эр-Рияде.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что консультации между Россией и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде.

Он рассказал, что российскую делегацию возглавят руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Он отметил, что они опытные переговорщики, которые хорошо разбираются в международной обстановке.

18 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Москве и Вашингтону на предстоящих переговорах нужно будет проработать некоторые детали по вопросу прекращения огня на Украине. По его словам, американскую сторону будут представлять помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Путин 18 марта во время беседы с президентом США Дональдом Трампом заявил, что поддерживает мирное урегулирование на Украине и готов тщательно проработать возможные варианты. При этом обязательно нужно учитывать необходимость устранить первопричины кризиса, а также законные интересы России в области безопасности.