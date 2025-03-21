Москва, 21 марта, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Украина является очевидным виновником взрыва на газоизмерительной станции в Судже, и этот факт подрывает доверие к лидерам киевского режима. Такое мнение 21 марта журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кадр из видео

«Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ. Публикуются и кадры соответствующие», — отметил он.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. В результате атаки объект получил значительные повреждения. Возбуждено уголовное дело о теракте.

«Поэтому все могут видеть, насколько можно доверять слову [главы киевского режима Владимира] Зеленского и слову других представителей киевского режима», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала мировое сообщество о том, что киевский режим неспособен соблюдать договоренности.

Киевский режим уже не первый раз не исполняет обещание о прекращении ударов по энергообъектам, о котором 18 марта во время телефонного разговора договорились президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп. Российский лидер сразу же дал Вооруженных силам РФ приказ о приостановке атак на энергообъекты. После этого ВС РФ сбили семь своих дронов, направляющихся в сторону Украины.

Зеленский также согласился с хозяином Белого дома, указав, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

При этом ВСУ ночью 19 марта нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края, что спровоцировало сильный пожар на объекте.

Уже тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что киевский режим не прекратил атаки на энергетические объекты РФ, когда информация о приостановке ударов была широко известна.

На нарушение договоренности Зеленским указала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, так он показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.