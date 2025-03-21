Москва, 21 марта, 2025, 13:08 — ИА Регнум. В пятницу, 21 марта, президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Думаю, в течение часа президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — рассказал он на брифинге.

Представитель Кремля добавил, что глава государства сам проинформирует по теме этого заседания.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта Путин после заседания коллегии Генпрокуратуры попросил зайти к нему заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Глава государства после этого вместе генпрокурором Игорем Красновым ушел за кулисы, и за ними проследовал Медведев.

Также в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры президент РФ призвал решительно бороться с экстремизмом, с попытками дестабилизации общественно-политической обстановки в стране и с публичными призывами к терроризму радикальных группировок.