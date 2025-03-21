Москва, 21 марта, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров является блестящим дипломатом. Об этом 21 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Сергей Лавров

«Это руководитель российской дипломатии, той самой дипломатии, которую он филигранно проводит. Лавров — блестящий дипломат, наверное, другого такого [нет]: профессионального, знающего, обаятельного, с чувством юмора», — сообщил он в ходе брифинга.

Представитель Кремля также добавил, что Лавров жестко отстаивает позицию России на международной арене.

21 марта Лаврову исполнилось 75 лет. Он является главой министерства иностранных дел с 2004 года, а в МИД СССР Лавров начал работать в 1972 году. Дипломат также являлся постпредом РФ при ООН и в Совете безопасности ООН в период с 1994 по 2004 год.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день президент РФ Владимир Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Такое событие было посвящено выдающимся заслугам министра перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию российской внешней политики, а также многолетнюю плодотворную деятельность на благо страны.

Кроме того, Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского I степени за вклад в развитие взаимоотношений государства и православной церкви. Он также поздравил главу МИД с днем рождения. Патриарх также отметил усилия Лаврова по укреплению международного авторитета Москвы и защите исторической правды, а также традиционных духовных ценностей страны.