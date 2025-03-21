Москва, 21 марта, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Милитаризация Европы является опасной тенденцией. Об этом 21 марта на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что на последнем саммите Евросоюза видел в глазах европейских лидеров признание проигрыша Украины в конфликте.

«Милитаризация Европы — это опасная тенденция, она, конечно же, никоим образом не приближает нас ни к разрядке, ни к восстановлению атмосферы взаимного доверия и не добавляет Европе безопасности», — сказал Песков.

Он напомнил, что в публичном пространстве политики Европы стремятся показать другое выражение лица и глаза, переполненные желанием вооружить свои государства любой ценой. Многим лидерам такая инициатива не нравится, но они предпочитают следовать ей, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта лидеры стран Евросоюза приняли решение существенно увеличить расходы на оборонные нужды до 2030 года. В ближайшие четыре года запланировано потратить 800 млрд евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ее план о выделении 800 млрд евро превратит ЕС в оборонный союз. Она также призвала разворачивать оборонное производство в Европе, чтобы не покупать оружие за пределами Евросоюза.

Песков отмечал, что в Евросоюзе пытаются создать из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать курс на милитаризацию Европы. «Российская угроза» для Европы носит абсолютно эфемерный характер, добавил он.