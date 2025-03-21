Москва, 21 марта, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата украинских формирований в небе над Белгородской областью. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что вражеские БПЛА были уничтожены в период с 10:00 до 11:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 марта российские военные ликвидировали три дрона украинской армии над Крымом. Отмечалось, что для этого были использованы дежурные средства ПВО.

В ночь на 21 марта силы ПВО армии России сбили 43 украинских беспилотника. Из этого числа 34 беспилотника уничтожили над Волгоградской областью, по четыре дрона ликвидировали над Ростовской и Курской областями и еще один — над Белгородской областью.