Таллин, 21 марта, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Эстония прекратит признание небиометрических паспортов, выданных в России с 31 марта 2025 года. Об этом 20 марта заявила пресс-служба МИД республики.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Отмечается, что паспорта, полученные в РФ, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации и якобы несут риски для безопасности. Как разъяснил МИД, такие паспорта не имеют электронного носителя информации и нельзя сопоставить персональные данные гражданина с данными, записанными на чипе.

«Владельцы видов на жительство из Эстонии и других стран Европейского Союза, которые в настоящее время используют небиометрический российский загранпаспорт, должны до 30 сентября 2025 года подать заявление на получение биометрического паспорта», — добавили в ведомстве.

Кроме того, министерство напомнило, что любые паспорта, полученные человеком в новых российских регионах, не принимаются странами Шенгенского соглашения в качестве проездных документов.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года такое же решение приняла Чехия. Отмечается, что МИД счел якобы возможными акты диверсии и запретил россиянам въезд в страну без биометрического паспорта с 3 июля. На данный момент такие же ограничительные для россиян меры приняты в Дании.

29 мая Норвегия запретила въезд в страну туристам из России. Уточнялось, что пограничники смогут отказать во въезде даже россиянам с многолетними туристическими визами, которые выдавала сама Норвегия или иные государства ― члены Шенгенского соглашения.