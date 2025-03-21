Челябинск, 21 марта, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Силовики обнаружили в городе Златоусте Челябинской области производство микрофонов, замаскированных под флеш-накопители. Об этом 21 марта сообщили в пресс-служба УФСБ России по региону.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Установлено, что житель области в период с января 2020 года по октябрь 2024-го организовал производство замаскированных подслушивающих устройств. Микрофоны могли легко применять для незаконного получения информации в организациях или подслушивать частных лиц. Применяют их и спецслужбы Украины с целью шпионажа для получения сведений о новых российских образцах военной техники и вооружений, подчеркнули в УФСБ.

«В отношении руководителя предприятия региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело по ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»)», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что, по закону о лицензировании, выпуск данных технических устройств подлежит обязательному лицензированию в уполномоченном органе, которым в данном случае является управление УФСБ России по Челябинской области.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года канал поставки спецсредств для незаконного получения информации пресекли сотрудники МВД и ФСБ России. Было изъято более 3 тыс. шпионских устройств. Россиянин организовал поставку большого объёма таких устройств из-за границы, чтобы сбывать их через популярные интернет-площадки и торговые павильоны.