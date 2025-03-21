РФ за полгода дала 480 виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности
Москва, 21 марта, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Заграничные учреждения России за последние полгода оформили 480 виз для иностранцев, разделяющих традиционные ценности РФ. Об этом 21 марта рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Руководство нашей страны приняло хорошо всем известное законодательное новшество — указ президента об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности», — пояснила она во время круглого стола в Госдуме на тему «Россия — новый Ковчег».
Она уточнила, что больше всего виз получили граждане Франции, Германии, Италии, США, Канады и Австралии.
«С сентября 2024 года по середину марта 2025 года загранучреждения России оформили 480 виз», — подчеркнула дипломат.
Она предупредила, что обратиться в российские дипломатические ведомства в этих недружественных странах довольно сложно.
Ранее на круглом столе Захарова рассказала, что за прошлый год более 1,7 тыс. человек приехали жить в Россию из недружественных стран в рамках госпрограммы по переселению соотечественников. Она уточнила, что больше всего заявок о переселении поступило из Германии.
Как сообщало ИА Регнум, 19 августа президент России Владимир Путин поручил МИД составить список стран, которые проводят политику навязывания деструктивных неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным, духовно-нравственным российским ценностям.
Российский лидер также подписал указ, в котором предусмотрены поддержка иностранным гражданам, разделяющим традиционные российские ценности, а также их право на обращение с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в РФ.