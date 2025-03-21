Москва, 21 марта, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Заграничные учреждения России за последние полгода оформили 480 виз для иностранцев, разделяющих традиционные ценности РФ. Об этом 21 марта рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Фадеичев/ТАСС Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Руководство нашей страны приняло хорошо всем известное законодательное новшество — указ президента об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности», — пояснила она во время круглого стола в Госдуме на тему «Россия — новый Ковчег».

Она уточнила, что больше всего виз получили граждане Франции, Германии, Италии, США, Канады и Австралии.

«С сентября 2024 года по середину марта 2025 года загранучреждения России оформили 480 виз», — подчеркнула дипломат.

Она предупредила, что обратиться в российские дипломатические ведомства в этих недружественных странах довольно сложно.

Ранее на круглом столе Захарова рассказала, что за прошлый год более 1,7 тыс. человек приехали жить в Россию из недружественных стран в рамках госпрограммы по переселению соотечественников. Она уточнила, что больше всего заявок о переселении поступило из Германии.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа президент России Владимир Путин поручил МИД составить список стран, которые проводят политику навязывания деструктивных неолиберальных ценностей, противоречащих традиционным, духовно-нравственным российским ценностям.

Российский лидер также подписал указ, в котором предусмотрены поддержка иностранным гражданам, разделяющим традиционные российские ценности, а также их право на обращение с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в РФ.