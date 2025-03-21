Киев, 21 марта, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю скорой помощи в Харьковской области, водителя контузило. Об этом 21 марта сообщил глава Военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Алексей Коновалов/ТАСС

Дрон атаковал автомобиль, который использовался на освобожденной от ВСУ территории Харьковской области для обслуживания населения. Водитель скорой видел, что в его сторону летит БПЛА, успел остановить машину и спрятаться в укрытие.

«В результате теракта, совершенного украинскими боевиками, водитель автомобиля скорой помощи получил контузию, а сам автомобиль был поврежден осколками», — сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что киевский режим продолжает попытки запугать мирное население на освобожденной территории Харьковской области. Ни одно из преступлений Киева против мирных граждан не останется безнаказанными, добавил Ганчев.

Как сообщало ИА Регнум, Ганчев ранее рассказал, что в Харьковской области украинская армия совершает массовые убийства мирных жителей. Отступая, ВСУ обстреливают мирных жителей в их жилых домах. На освобожденных от украинской армии территориях найдены уже три захоровения с 17 мирными жителями, убитыми ВСУ.