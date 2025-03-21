Будапешт, 21 марта, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 марта заявил, что во время саммита Евросоюза прочитал в глазах лидеров ЕС признание поражения Украины в конфликте.

Marton Monus/Global Look Press Виктор Орбан

«Я уже видел в глазах каждого, что Украина этот конфликт проиграла. Так что ввязываться было плохим решением. Венгры были правы», — рассказал он в эфире радио Kossuth.

По мнению Орбана, также скоро всем станет очевидно, что вступление Украины в ЕС привело бы к краху объединения. Пока он видит подвижки в этом направлении, но считает ситуацию недостаточно хорошей.

Как передавало ИА Регнум, Орбан выступает против оказания помощи Украине. 20 марта стало известно, что Венгрия заблокировала итоговый документ саммита ЕС, в котором предусматривалась поддержка киевскому режиму, хотя за принятие резолюции проголосовали все остальные члены объединения.

17 марта Венгрия проголосовала против выделения €20 млрд на военную помощь Украине, заблокировав эту инициативу. Глава МИД республики Петер Сийярто назвал возмутительным предложение Еврокомиссии тратить такую сумму на вооружение для Киева.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко 17 марта отметил, что конфликт на Украине достиг фазы, когда Запад терпит стратегическое поражение. Планировалось, что Россия проиграет на поле боя, ее экономика развалится, а власть в стране сменится, но результат получился противоположным.