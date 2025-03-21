Геническ, Херсонская область, 21 марта, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Власти Херсонской области каждый день фиксируют удары украинских формирований по энергетическим объектам на территории региона. Об этом 21 марта заявил губернатор области Владимир Сальдо.

t. me/SALDO_VGA

Глава региона напомнил, что ранее президент России Владимир Путин после беседы с его американским коллегой Дональдом Трампом отдал приказ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

«[Глава киевского режима Владимир] Зеленский продолжает оправдываться тем, что еще не подписан соответствующий документ, и мы ежедневно фиксируем атаки ВСУ на наши объекты энергетики. Газовщики и электрики в 15-километровой зоне в круглосуточном режиме устраняют повреждения, рискуя жизнями. Ведь охоту на наших коммунальщиков в Киеве тоже никто не отменял», — привел его слова ТАСС.

Сальдо подчеркнул, что украинские войска намеренно наносят повреждения линиям электропередачи, подстанциям и газопроводной инфраструктуре, уточнив, что чаще всего такие удары приходятся на Каховский, Новокаховский, Алёшковский и Голопристанский округа.

«Нужны ли еще какие-то подтверждения того, что киевский режим не собирается идти на перемирие? Для Зеленского и его пособников это будет сродни самоубийству», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта Путин и Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. Глава государства согласился с предложением Трампа о прекращении ударов по энергетическим объектам сторон конфликта на Украине и отдал соответствующий приказ войскам. Зеленский позднее также согласился с главой Белого дома, заявив, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

После этого армия России обезвредила семь собственных беспилотникнов, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области. Украинские формирования, напротив, нанесли удар тремя дронами по нефтебазе у станицы Кавказской на Кубани, где вспыхнул сильный пожар.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 марта заявила, что Зеленский публично отказался от атак на энергетические объекты России, но на деле отдал приказ наносить по ним удары. Дипломат подчеркнула, что этим глава киевского режима продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.