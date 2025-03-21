Энгельс, Саратовская область, 21 марта, 2025, 12:45 — ИА Регнум. В Энгельсе развернут оперштаб у одного из садовых товариществ после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом заявил 21 марта глава района Максим Леонов.

t. me/leonovmg

Отмечается, что штаб находится на повороте к садовому товариществу «Малинки» и принимает заявки от жителей, чье имущество пострадало от атаки украинских дронов.

«Все обращения в части, касающейся оказания материальной помощи, будут рассмотрены в равной степени, как и заявления, которые поступят сегодня в штаб, и в управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Сотрудники дополнительно будут связываться с заявителями и уточнять сведения, запрашивать письменные заявления и правоустанавливающие документы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Леонова.

Он также добавил, что таким образом появилась возможность получить всю оперативную информацию по пострадавшим объектам, чтобы экстренные службы могли проверить территорию на предмет безопасности. Помимо оперштаба, обращения россиян принимаются и в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по адресу: площадь Ленина, д. 30.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта Саратов и Энгельс подверглись невиданной массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские силы противовоздушной обороны сбили в небе над регионом 54 дрона. В результате обстрела в Энгельсской городской клинической больнице №1 частично выбило окна, а на городском аэродроме произошло возгорание. Было принято решение об эвакуации части жителей. В результате атаки ВСУ минимум 10 человек пострадали.

18 марта в ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с инициативой прекратить взаимные удары Киева и Москвы по энергетическим объектам. Российский лидер поддержал это предложение и отдал ВС РФ соответствующий приказ. Затем российские силы, выполняя приказ Путина, обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергообъект в Николаевской области.

Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично пришел к согласию с главой Белого дома по данной инициативе, отметив полную готовность Украины отказаться от атак на объекты энергетики. Той же ночью ВСУ ударили тремя дронами по нефтебазе возле станицы Кавказской, из-за чего случился сильный пожар.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что Киев не прекратил свои атаки на энергообъекты России, хотя информация о приостановке взаимных ударов была широко освещена. Эти действия, добавил он, мешают урегулировать конфликт на Украине и демонстрируют очевидный дефицит договороспособности киевского режима.