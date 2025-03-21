Владимир, 21 марта, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ выявили крупные лаборатории по производству синтетических наркотиков в Смоленской и Владимирской областях и задержали их организаторов. Об этом 21 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ при силовой поддержке Федеральной службы войск национальной гвардии России на территориях Владимирской и Смоленской областей проведены операции по пресечению деятельности лиц, специализирующихся на незаконных производстве и бесконтактном сбыте особо крупных партий наркотических средств с использованием сети Интернет», — говорится в сообщении.

В ходе операции задержали двоих организаторов лабораторий. Во время обысков у них изъяли более 30 млн рублей, часть из которых хранилась на криптокошельках. Средства были получены от нелегального оборота наркотиков.

Во Владимирской области при обыске у подозреваемого обнаружены производное наркотического средства весом более 55 кг, почти 450 л наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование, химические вещества, весы, средства индивидуальной защиты и связи.

В Смоленской области во время обыска правоохранители изъяли у фигуранта свыше 224 кг наркотического средства, минимум 11 т наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и огнестрельное оружие.

В отношении задержанных возбудили дела по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Производство наркотических средств в особо крупном размере»). Обоих фигурантов заключили под стражу.

Расследование и поиск соучастников преступлений продолжаются.

В сентябре прошлого года сотрудники Московской таможни и главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы РФ выявили и ликвидировали подпольную нарколабораторию в подмосковной деревне Алферово. Следствие установило, что незаконную деятельность финансировала Украина. Произведенные в лаборатории наркотики сбывали в парках столицы и Московской области через «закладки».