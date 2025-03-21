Москва, 21 марта, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Следователи СК РФ завершили расследование уголовного дела против командира ракетной бригады «Святая Варвара» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпуши (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), приказавшего обстрелять пляж в Севастополе. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Социальные сети Ростислав Карпуша (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Председатель СК Александр Бастрыкин провел совещание в Курске, на котором обсудили вопросы об организации работы подразделений ведомства. Также была поднята тема о вынесении правовой оценки действиям тех, что причастен к ударам по гражданской инфраструктуре в РФ.

«По одному из таких уголовных дел расследование завершено — обвинение заочно предъявлено командиру 19-й ракетной бригады ВФУ Ростиславу Карпуше», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта СК РФ заочно предъявил обвинение Карпуше в теракте. Следствие установило, что он 23 июня 2024 года приказал подчиненным обстрелять Севастополь. В результате ВСУ нанесли удар пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские силы ПВО сбили четыре из них, одна взорвалась над пляжем.

При ударе погибли четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Также пострадали 153 человека, из которых 27 детей.

Кроме того, против Карпуши возбуждено уголовное дело в связи с ракетным ударом по интернату в Судже Курской области, нанесенным ВСУ 1 февраля. В здании в тот момент были мирные жители.