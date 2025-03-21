Москва, 21 марта, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова орденом Александра Невского I степени за вклад в развитие церковно-государственных отношений. Соответствующую информацию 21 марта опубликовали на сайте РПЦ.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергея Лаврова

«Особую признательность хотел бы выразить вам за многолетнее и плодотворное сотрудничество Министерства иностранных дел Российской Федерации с Русской православной церковью. Надеюсь, что наше взаимодействие будет и впредь способствовать укреплению подлинного суверенитета страны и упрочению ее лидерских позиций в мире, сплочению народа, созиданию спокойной и благополучной жизни сограждан», — приводятся слова патриарха.

Он поздравил Лаврова с 75-летием, отметив, что дипломат на протяжении долгого времени ответственно исполняет свои обязанности. Глава РПЦ подчеркнул, что министр иностранных дел остается привержен правде и справедливости, а также стремится добиваться решения поставленных перед МИД задач.

По словам патриарха, усилия Лаврова способствуют укреплению международного авторитета России и защите на мировой арене исторической правды, традиционных духовно-нравственных ценностей страны.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта президент России Владимир Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Награду дипломат получил за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность.

Министру иностранных дел Лаврову 21 марта исполнилось 75 лет. МИД он возглавляет с 2004 года. В министерстве иностранных дел СССР Лавров начал работать в 1972 году. Позднее в должности замглавы МИД курировал деятельность Департамента международных организаций и международного экономического сотрудничества МИД РФ и других структур.

С 1994 по 2004 год Лавров являлся постоянным представителем России при ООН и в Совете безопасности ООН.