Вашингтон, 21 марта, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Ряд стран Евросоюза вместо отправки войск на Украину хотят усилить НАТО. Об этом 21 марта пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

Отмечается, что только Великобритания и Франция публично заявили о готовности отправить войска на Украину, остальные предпочитают альтернативные меры поддержки.

«Большинство других стран, участвующих в переговорах, вместо этого предложили военную технику или войска для пополнения других подразделений НАТО», — говорится в материале.

Уточняется, что одним из ключевых противников идеи о «высадке войск на землю» является премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта газета Telegraph написала, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет отправить европейских военных на Украину под видом миротворцев ООН. По данным издания, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер совместно прилагают усилия по привлечению стран ЕС к отправке войск. При этом Стармер начинает менять свою позицию с полноценного присутствия европейских военных на воздушную и морскую поддержку киевского режима.

Заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард 20 марта заявил, что Лондон может направить на Украину свои войска с восточных рубежей НАТО. По его словам, в странах Прибалтики базируются около 2,6 тыс. британских военнослужащих. При этом он подчеркнул, что Стармер не поддержит эту идею, если не будет поддержки США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в феврале отметил, что Россия не давала согласия на отправку иностранных войск на Украину, а для размещения миротворцев требуется одобрение обеих сторон конфликта. Он назвал эту инициативу лукавой попыткой снова накачать киевский режим оружием.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта по телефону обсудили урегулирование украинского кризиса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее отметил, что в этом разговоре тему возможной отправки миротворцев никто не поднимал.