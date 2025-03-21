Херсон, 21 марта, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова навестила строительство дома ребенка в Херсонской области. Об этом стало известно 21 марта из ее Telegram-канала.

t. me/malvovabelova

Отмечается, что 21 марта Львова-Белова посетила регион с визитом, чтобы обсудить вопросы защиты детства с губернатором региона Владимиром Сальдо и встретиться с родителями, нуждающимися в поддержке. Кроме того, она посетила село Воскресенское, чтобы осмотреть будущее здание Херсонского областного дома ребенка.

«Сейчас дети, оставшиеся в регионе без попечения родителей, вынуждены жить в больнице… уже летом дом ребенка планируют запустить», — говорится в сообщении.

Она также добавила, что были переданы сейф-холодильник и игрушки для Новокиевского социально-реабилитационного центра.

t. me/malvovabelova

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Львова-Белова сообщила, что 376 детей, пострадавших в результате агрессии киевского режима, получили единовременные выплаты по указу президента РФ Владимира Путина. Выплаты в размере 100 тыс. рублей предоставляются семьям из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и прилегающих регионов, на территории которых несовершеннолетний россиянин получил травму от действий украинских формирований.

В том же месяце Сальдо рассказал о проведении ремонтных работ объектов во всех муниципалитетах, один из них — Чкаловская школа в Новотроицком муниципальном округе с 800 учениками. Были также отремонтированы Дворец культуры и спортивный комплекс. Глава региона отметил, что каждый херсонец знает, в каком плачевном состоянии находились школы, больницы и дороги Херсонской области, но благодаря России все изменилось.