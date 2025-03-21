В РФ за год из недружественных стран вернулись 1,7 тыс. соотечественников
Москва, 21 марта, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Более 1,7 тыс. человек приехали жить в Россию из недружественных стран в 2024 году в рамках госпрограммы по переселению соотечественников. Об этом 21 марта рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В рамках реализации соответствующей государственной программы по итогу 2024 года идет устойчивая тенденция роста числа обращений соотечественников, которые проживают на территориях стран с недружественными режимами», — сказала она на круглом столе в Госдуме на тему «Россия — новый Ковчег».
Дипломат уточнила, что больше всего обращений о переселении поступило из Германии. Среди самых распространенных мотивов, которые называют вернувшиеся россияне, — ухудшение социально-экономической ситуации, рекордная инфляция и высокие налоговые платежи.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале правительство РФ упростило условия участия в государственной программе по содействию добровольному переселению в страну соотечественников. Решение коснулось соотечественников из числа репатриантов — граждан России, постоянно проживающих за рубежом, тех, кто ранее отказался от российского гражданства, людей, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и ранее имевших гражданство СССР, а также граждан, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР, либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.
В декабре уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала помочь желающим вернуться в Россию соотечественникам. Она подчеркнула, что в стране уже проработали механизмы возврата тех людей, кто до отъезда продал в России имущество.