Москва, 21 марта, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Более 1,7 тыс. человек приехали жить в Россию из недружественных стран в 2024 году в рамках госпрограммы по переселению соотечественников. Об этом 21 марта рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В рамках реализации соответствующей государственной программы по итогу 2024 года идет устойчивая тенденция роста числа обращений соотечественников, которые проживают на территориях стран с недружественными режимами», — сказала она на круглом столе в Госдуме на тему «Россия — новый Ковчег».

Дипломат уточнила, что больше всего обращений о переселении поступило из Германии. Среди самых распространенных мотивов, которые называют вернувшиеся россияне, — ухудшение социально-экономической ситуации, рекордная инфляция и высокие налоговые платежи.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале правительство РФ упростило условия участия в государственной программе по содействию добровольному переселению в страну соотечественников. Решение коснулось соотечественников из числа репатриантов — граждан России, постоянно проживающих за рубежом, тех, кто ранее отказался от российского гражданства, людей, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и ранее имевших гражданство СССР, а также граждан, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР, либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

В декабре уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала помочь желающим вернуться в Россию соотечественникам. Она подчеркнула, что в стране уже проработали механизмы возврата тех людей, кто до отъезда продал в России имущество.