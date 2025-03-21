Берлин, 21 марта, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Таможня Германии конфисковала потерявший управление танкер Eventin вместе с находящейся на его борту нефтью объемом почти 100 тыс. тонн. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Stefan Sauer/Global Look Press

«В соответствии с распоряжением о конфискации Главного таможенного управления старый танкер и около 100 тыс. т сырой нефти стоимостью порядка 40 млн евро переходят в немецкую собственность», — говорится в публикации.

Отмечается, что до принятия такого решения различные немецкие министерства вели интенсивные переговоры о судьбе танкера, с середины января дрейфовавшего в районе острова Рюген в Балтийском море.

По словам автора материала, власти ФРГ приняли решение о конфискации судна после того, как Евросоюз в конце января внес его в список так называемого «теневого флота» России. Он добавил, что этим ведомство канцлера и МИД Германии желают продемонстрировать России, что не станут мириться с транзитом российской нефти в Балтийском море.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера: «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», в результате чего часть нефтепродуктов попала в море. Экипажи судов эвакуировали, однако одного человека спасти не удалось.

Для работ по ликвидации последствий разлива мазута МЧС было привлечено более 32,5 тыс. добровольцев, в том числе члены молодежных движений и россияне из 20 регионов. Правительство России выделило на работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов 1,5 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтеров за вклад в ликвидацию последствий ЧП и выразил надежду, что должностные лица проявят не меньшую ответственность. Он также отметил, что ЧП с танкерами в акватории Черного моря продемонстрировало последствия халатности.

В пресс-службе МЧС РФ 21 марта рассказали, что водолазы ведомства около 1,7 тыс. раз спускались ко дну Черного моря для обследования и сбора мазута со дна. Отмечалось, что водолазные группы работают на 19 участках в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района, общая протяженность которых составляет 14 км.