Москва, 21 марта, 2025, 12:03 — ИА Регнум. С 2011 года в Москве отреставрировали более 2,3 тысячи объектов культурного наследия. Отдельное внимание уделяется зданиям в стиле конструктивизма. Одни после реставрации сохраняют свою историческую функцию, другие — приспосабливаются к жизни современного мегаполиса и становятся новыми точками притяжения.

Виталий Белоусов/РИА Новости

В 2020 году в столице завершилось возрождение одного из главных памятников архитектуры московского конструктивизма — Дома Наркомфина. Это здание было построено для сотрудников Народного комиссариата финансов СССР как экспериментальный дом переходного типа и стало примером новаторских инженерных решений. В ходе реставрации специалисты восстановили исторический облик здания, при этом сохранилась его первоначальная функция — жилая. Первозданный вид вернули первому этажу дома, открыв железобетонные колонны, на которых он стоит.

Отреставрирован хлебозавод № 5 имени В. П. Зотова, возведенный в 1931 году и являющийся объектом культурного наследия регионального значения. Это был первый из пяти московских хлебозаводов, где внедрили кольцевую конвейерную систему, автоматизировавшую процесс выпекания хлеба. В ходе реставрации специалисты сохранили и законсервировали все элементы внутренней отделки, включая кирпичную кладку 1930-х годов, конвейерный барабан, в котором теперь спрятаны все необходимые для музейных залов инженерные коммуникации, шахту подъемника и живописное панно с изображением женщины-пекаря с караваем в руках. Сегодня в здании находится новый центр изучения конструктивизма «Зотов».

Еще одним объектом культурного наследия регионального значения, получившим вторую жизнь, стал клуб завода «Каучук», построенный по проекту архитектора-конструктивиста Константина Мельникова. Изначально он предназначался для рабочих завода «Каучук», но вскоре стал популярным местом среди творческой интеллигенции Москвы. В 2024 году в здании завершилась комплексная реставрация. Специалисты обнаружили проем светового фонаря под поздними обшивками в потолке зрительного зала, раскрыли первоначальное заполнение дверного проема, а также дощатые полы. Кроме того, была воссоздана планировка фойе с остекленными дверями. Сейчас в здании располагается студенческий молодежный театр.

Сегодня столичные реставраторы проводят работы в легендарном кинотеатре «Ударник», который расположен на пересечении улицы Серафимовича и Болотной набережной в районе Якиманка. Здание является частью архитектурного ансамбля комплекса Дома правительства и обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Специалисты уже завершили работы подготовительного цикла, включая усиление и укрепление грунтов основания, устройство фундаментной плиты, противофильтрационной завесы и jet-свай. Закончена разборка кровли и обрешетки. Сейчас мастера выполняют усиление конструкций памятника архитектуры и приводят в порядок фасады, в частности демонтируют старую штукатурку.

Реставраторам предстоит восстановить крышу со специальным раздвижным механизмом, ставшую главной изюминкой кинотеатра. Здание сохранит свой исторический облик и изначальную функцию. После завершения всех работ в 2027 году свои двери откроет современный кинотеатр с пятью кинозалами общей вместимостью 650 зрительских мест. Здесь также появится открытый многофункциональный мультимедийный зал в фойе, кафе, книжный магазин, терраса и смотровая площадка на крыше.

Свое возрождение переживает Дворец культуры завода «Серп и молот» на Волочаевской улице. Объект культурного наследия регионального значения, построенный в начале ХХ века, состоит из двух зданий, соединенных переходом. Уже завершены первоочередные противоаварийные работы. В ходе реставрации специалистам предстоит расширить заложенные оконные и дверные проемы, демонтировать позднюю цементную штукатурку, а также привести в порядок декоративные элементы первого строения. Внутри воссоздадут историческую планировку, а фасадам вернут исходный цвет. После завершения комплексной реставрации это место станет настоящим арт-кварталом и еще одной точкой притяжения горожан и гостей столицы.

Продолжаются противоаварийные работы в здании комбината газеты «Правда», построенном в 1930-х годах. Оно обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Специалисты разбирают деревянные конструкции аварийных участков перекрытий и перегородок. Параллельно разрабатывается проект реставрации и приспособления комбината для современного использования.

Отреставрированы фасады гаража Госплана, созданного по чертежам архитектора Константина Мельникова и являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Специалисты расчистили поверхности стен от поздних отделочных слоев, устранили трещины, вернули зданию исторические желтый и белый цвета. На очереди — визитная карточка — круглое витражное окно.

В скором времени новой культурной доминантой станет памятник советского авангарда — гараж архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице, в котором после реставрации откроется Музей транспорта Москвы.

Продолжается реставрация легендарного одноквартирного жилого дома в Кривоарбатском переулке, который мастер конструктивизма Константин Мельников построил для себя и своих близких. Здание обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. При его проектировании применялись новаторские конструктивные приемы, позволившие создать дом уникальной формы.

С 2014 года дом работает как музей. Реставраторы возвращают памятнику исторический облик, устраняют трещины на фасадах, приводят в порядок кровлю, полы, лестницы, входную дверь и другие ценные элементы. Все работы ведутся на основании согласованного проекта, выданного разрешения и под контролем специалистов Мосгорнаследия.