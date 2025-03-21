* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 21 марта, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) входит в число организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие регионы России. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе СК РФ по итогам оперативного совещания с участием председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)

«В числе организаторов атак с применением БПЛА на Курскую область и другие регионы России начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий воздушными вооруженными силами Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Алексей Неижпапа (двое последних также внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. — Прим. ред.)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что всем троим заочно предъявили обвинения и объявили их в розыск.

Отдельно указано, что по факту преступлений украинских бойцов в Курской области 46 военных уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, уголовные дела еще в отношении 92 лиц рассматриваются судом, 58 фигурантов находятся под следствием. Заочные обвинения предъявили восьми командирам бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщало ИА Регнум, Курская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. 18 марта пять человек пострадали из-за ударов украинских дронов по региону. Повреждения получили несколько легковых автомобилей и грузовая «Газель».

На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что российские военные завершают разгром украинских формирований в приграничных районах Курской области. Все находившиеся в курском приграничье украинские бойцы и иностранные наемники, совершившие преступления против мирных жителей, должны квалифицироваться и квалифицируются законодательством РФ как террористы, подчеркнул он.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что ВСУ намеренно устраивают массированные атаки с помощью беспилотников, пытаясь показать, что у них еще есть силы. Однако, по словам парламентария, это скорее будет иметь абсолютно негативные последствия для всех здравомыслящих политиков.