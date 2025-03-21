Анапа, Краснодарский край, 21 марта, 2025, 11:57 — ИА Регнум. Водолазы МЧС России провели около 1,7 тыс. подводных спусков ко дну Черного моря в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района Краснодарского края для обследования и сбора мазута со дна. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Водолазными группами МЧС проводятся работы по ежедневному мониторингу и сбору мазута со дна Черного моря. Всего совершено 1700 спусков», — процитировало слова представителя ведомства «РИА Новости».

Он уточнил, что водолазы МЧС ведут работы на 19 участках в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района, общая протяженность которых составляет 14 км, и уже обследовали в общей сложности около 3 тыс. кв. метров дна. При этом еще 5,5 тыс. кв. метров дна обследовали с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов.

Представитель ведомства добавил, что водолазные группы собрали более 2800 мешков с нефтесодержащими отходами (140 тонн), и рассказал, что для отмывки мазута на дне Черного моря от донных отложений и последующего его сбора используются компрессорные станции.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма произошло крушение двух танкеров: «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». В результате аварии часть нефтепродуктов попала в море. Экипажи судов эвакуировали, однако одного человека спасти не удалось.

Для ликвидации последствий разлива мазута МЧС привлекло свыше 32,5 тыс. добровольцев, включая членов молодежных движений и россиян из 20 регионов. Правительство РФ выделило на работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов 1,5 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтеров за вклад в ликвидацию последствий ЧП и выразил надежду, что должностные лица проявят не меньшую ответственность. Глава государства также указал, что ЧП с танкерами в акватории Черного моря продемонстрировало последствия халатности. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов отметил, что органы проведут проверку работы МЧС и его территориальных органов после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

Российский Красный Крест 19 марта передал тысячи единиц техники и средства индивидуальной защиты участвующим в ликвидации последствий разлива мазута в Черном море волонтерам. Уточнялось, что в Анапу доставили пневмокаркасную палатку для оперативного штаба, мобильные осветительные установки, аварийно-осветительные комплексы, дизельные генераторы и тепловые пушки, а также свыше 7,5 тыс. единиц индивидуальных средств защиты.