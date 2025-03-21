Луганск, 21 марта, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Машина заместителя министра ЖКХ Астраханской области Рамина Агаева попала под обстрел беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе правительства ЛНР.

Кадр из видео Рамин Агаев

Дрон-камикадзе атаковал рабочих, когда они разгружали строительные материалы в Кременной. В это время там находился чиновник. При этом сам Агаев не пострадал, ранения получил его водитель.

«Тяжело ранен водитель автотранспортного средства, сотрудник МинЖКХ Астраханской области. Мужчина в реанимации», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года Агаев уже попадал под обстрел ВСУ. Тогда он получил ранение и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Уточняется, что рабочая поездка замминистра в ЛНР связана с курированием работы восстановительных бригад, прибывших в Донбасс из Астраханской области.