Москва, 21 марта, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Москвич Эльдар Марченко, заключенный под стражу по делу об атаках дронов на аэродром Курска, не признает вину. Это следует из материалов уголовного дела.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Следственный комитет России 21 марта проинформировал о том, что житель Москвы Марченко в 2023 году передавал представителям Украины координаты для нанесения украинской армией ударов по аэродрому Курска.

«Вину в инкриминируемом ему деянии он не признал, от дачи показаний отказался», — привел выдержку из документов ТАСС.

Согласно документам, следователи 19 февраля 2022 года возбудили уголовное дело по фактам обстрелов, подрывов и атак с использованием дронов на дома и гражданскую инфраструктуру в Ростовской области.

Затем в одно производство с этим делом объединили ряд других, в том числе два уголовных дела, возбужденных 27 августа 2023 года по фактам террористической атаки с использованием БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры Курска.

Уголовные дела возбуждали по ч. 2 ст. 105 («Организация массового убийства общеопасным способом организованной группой»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), ч. 3 ст. 322 («Незаконное пересечение границы РФ организованной группой»), ч. 2 ст. 167 («Умышленное уничтожение имущества по мотивам ненависти или вражды»), а также ч. 2 ст. 205 УК РФ («Теракт, совершенный организованной группой с тяжкими последствиями») УК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, председатель СК РФ Александр Бастрыкин 21 марта провел оперативное совещание в Курске. Как отметили в ведомстве по итогам совещания, сотрудники Следственного комитета вместе с коллегами из ФСБ задокументировали террористическую деятельность Марченко.

СК РФ уточнил, что москвич был задержан. Ему предъявлено обвинение в теракте. Басманный суд Москвы избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ведомство также сообщило, что зафиксировало факт попытки киевского режима осуществить акт ядерного терроризма с помощью атаки на Курскую атомную электростанцию (АЭС).