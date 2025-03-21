Череповец, Вологодская область, 21 марта, 2025, 11:30 — ИА Регнум. На череповецком комплексе АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») запущена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система управления производством (АСУП).

Петр Ковалев/ТАСС

Это первая отечественная система управления производственными процессами подобного класса, реализованная для крупного холдинга химической отрасли. В связи с уходом с рынка производителей импортного программного обеспечения руководство компании приняло решение о переводе производственных систем автоматизации на отечественные компоненты.

«ФосАгро» стала активным участником программы импортозамещения в сфере информационных технологий, инициированной правительством РФ. Работа над особо значимыми программами ведется под эгидой индустриального центра компетенции «Химия и фармацевтика». Компания выступила якорным заказчиком двух особо значимых проектов, в числе которых — «Внедрение системы управления производством MES-системы (АСУП) для крупного холдинга химической отрасли». Работа стартовала в конце 2022 года с привлечением гранта фонда «Сколково». Исполнителем выступила группа компаний «Цифра». Требования к проекту формировались как к отраслевому решению. В течение двух лет специалисты внедряли систему на череповецком комплексе АО «Апатит». В начале 2025 года АСУП принята в промышленную эксплуатацию.

«Это один из ключевых проектов цифровой трансформации предприятия и важнейшая ступень в укреплении технологического суверенитета «ФосАгро». Новая система значительно более гибкая. Она позволяет оперативно вносить изменения в случае расширения и модернизации отдельных технологических цепочек или целых цехов. Теперь мы не ограничены отсутствием лицензий на программное обеспечение и технической поддержки зарубежных разработчиков. Перед нами открываются практически неограниченные перспективы по развитию автоматизации производств. Это особенно важно, учитывая масштабную инвестиционную программу компании на ближайшие годы», — рассказал генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

Основное назначение системы — предоставить производственной службе и руководителям актуальную информацию о работе предприятия в режиме онлайн и получать необходимую отчетность. «АСУП представляет собой комплексное техническое решение, которое на одной платформе объединяет несколько различных типов баз данных и презентационные слои различных элементов. В настоящий момент к ней подключены все 36 существующих автоматизированных систем управления технологическим процессом череповецкого комплекса. Таким образом мы решили сразу несколько задач, в числе которых — импортозамещение критически важного ПО, обеспечение непрерывности производства, а также создание фундамента дальнейшего повышения эффективности за счет применения передовых цифровых решений», — отметил заместитель генерального директора АО «Апатит» по информационным технологиям Денис Новиков.

Следующим важным этапом развития новой АСУП станет дополнение ее функциональности технологиями искусственного интеллекта. «Отечественная АСУП доказала свою востребованность, поэтому в настоящее время мы готовимся к ее тиражированию на другие промышленные комплексы «ФосАгро» в Кировске, Волхове и Балакове», — рассказал заместитель директора по экономической безопасности АО «Апатит», руководитель проекта по внедрению АСУП Сергей Черкасов.

«Если вначале партнеры «ФосАгро» по ИЦК с небольшой настороженностью смотрели на ход реализации этого проекта, то сейчас, когда успех уже очевиден, интерес многократно возрос, — отметил директор департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимир Дождев. — АСУП российской разработки — это совокупность различных технологий, которые могут быть с успехом применены и в химическом комплексе, и в других отраслях, где мы имеем дело с производством непрерывного цикла. Поэтому дальнейшая работа ИЦК будет сосредоточена именно на масштабировании результатов этого проекта».

По словам директора по развитию бизнеса в новых отраслях ГК «Цифра» Андрея Гончарова, опыт работы в химической промышленности позволит разработчику тиражировать эти решения не только на среднетоннажную или малотоннажную химию, но и смежные отрасли. В частности, это может быть целлюлозно-бумажная промышленность, производство автомобильных шин или сыпучих смесей. «Кроме того, на базе решений «ФосАгро» мы разработали версию, которая уже сейчас готова работать в облачном исполнении для малых химических предприятий, стремящихся делать свою работу так же эффективно, но при этом обладающих более скромными возможностями по ИТ-инфраструктуре, в том числе доступности крупных программных блоков», — анонсировал Андрей Гончаров.