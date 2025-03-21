Москва, 21 марта, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину составляет 79,8%. Об этом 21 марта сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Согласно свежему опросу, показатель одобрения деятельности главы государства составил 78,1%, увеличившись за неделю на 0,9 процентных пункта. При этом уровень положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина составил 53,4%, увеличившись за неделю на 0,3 п. п. Уровень оценки деятельности правительства вырос на 0,8 п. п. и составил 53,2%.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,8% респондентов», — сообщил ВЦИОМ.

Показатель за неделю увеличился на 0,5 п. п.

Уровень доверия Мишустину составляет 62,4%. Его рейтинг увеличился за неделю на 0,8 п. п.

Также ВЦИОМ сообщил, насколько граждане доверяют главам фракций в Госдуме: Геннадию Зюганову (КПРФ) — 33,5%, Сергею Миронову («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 31,1%, Леониду Слуцкому (ЛДПР) — 21,1%, Алексею Нечаеву («Новые люди») — 8,6%.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 35,9%, на втором месте ЛДПР — 10,7%, на третьем КПРФ — 9,9%, на четвертом «Новые люди» — 6,0% и на пятом «Справедливая Россия» — 3,9%.

Опрос специалисты ВЦИОМ провели методом телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. В опросе, проведенном с 10 по 16 марта, принимали участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Как сообщало ИА Регнум, согласно соцопросу, проведенному в конце февраля фондом «Общественное мнение», уровень доверия россиян Путину составляет 81%. При этом 82% респондентов считают, что глава государства хорошо выполняет свою работу. Социсследование показало, что за неделю уровень доверия граждан к президенту увеличился на один процентный пункт.