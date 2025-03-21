Вашингтон, 21 марта, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Собаковод из Индии Сатиш купил в США за 5,7 млн долларов (484 млн рублей) восьмимесячного щенка по кличке Кадабомб Оками, вес которого составляет 75 кг. Об этом сообщила американская газета The New York Post (NYP).

Кадр из видео

Щенок является первым в своем роде гибридом волка и кавказской овчарки.

«Будучи отчасти овчаркой, в душе Оками — сторожевая порода, известная своими защитными инстинктами и интеллектом, к которой никогда нельзя относиться легкомысленно», — говорится в публикации.

Уточняется, что его хозяин является известным собаководом, у которого имеются собаки более чем 150 разных пород. Все его животные живут на ферме, и собаковод зарабатывает на их показе. За пятичасовой показ питомцев Сатишу платят по 11 тыс. долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что в 2024 году из городских приютов в столице забрали почти 1,7 тыс. домашних животных. Уточнялось, что с 2015 года из московских приютов забрали в общей сложности более 24,6 тыс. собак и почти семь тысяч кошек.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин по поручению президента России Владимира Путина 16 декабря 2024 года вручил тринадцатилетней жительнице региона собаку породы шпиц. Ранее подросток в письме попросила главу государства подарить ей такого щенка.