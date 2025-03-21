Москва, 21 марта, 2025, 11:19 — ИА Регнум. В Госдуму внесли законопроект, предполагающий лишение свободы на срок до пяти лет за дискредитацию российской армии и призывы к санкциям против России в корыстных целях. Об этом 21 марта рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«За дискредитацию армии России и призывы к санкциям против нашей страны предлагается установить уголовную ответственность со сроком лишения свободы до пяти лет и возможной конфискацией имущества, полученного в результате совершения данных преступлений, а также используемого или предназначенного для финансирования такой преступной деятельности, если эти преступления совершены по найму или из корыстных побуждений», — сказала Яровая.

Такую инициативу, направленную на недопущение вмешательства во внутреннюю политику страны, 21 марта внесли в ГД депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Помимо этого, в Госдуму внесен законопроект, позволяющий заочно проводить судебные разбирательства и вынесения приговоров в отношении любых лиц, которые совершили преступление против безопасности России. Здесь речь идет о призывах к экстремизму и терроризму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны и фейках о ВС РФ.

Яровая добавила, что подобные преступления ради корыстных целей говорят о повышенной степени опасности для российского общества. Плюс ко всему они указывают на особый цинизм преступников.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта президент России Владимир Путин призвал решительно бороться с экстремизмом, попытками дестабилизации общественно-политической обстановки в стране и с публичными призывами к терроризму.

Кроме того, 13 марта Володин рассказал, что в Госдуме подготовили три инициативы, направленные на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов. Также 5 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 500 тыс. рублей для иноагентов, игнорирующих требования Минюста.