Москва, 21 марта, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин Владимир Путин по случаю праздника Навруз направил поздравления лидерам Азербайджана Ильхаму Алиеву, Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Киргизии Садыру Жапарову, Таджикистана Эмомали Рахмону, Туркмении Сердару Бердымухамедову и Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Поздравительные телеграммы также получили верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В поздравлениях лидерам Владимир Путин выразил уверенность, что двусторонние отношения стратегического партнёрства будут и далее успешно развиваться на благо наших дружественных народов», — указано на сайте Кремля.

Российский лидер просил лидеров государств передать наилучшие пожелания всем своим гражданам.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Путин провел переговоры с Рахмоном. По итогам он заявил, что отношения между Россией и Таджикистаном развиваются поступательно и динамично. В рамках встречи Москва и Душанбе утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года.

В начале месяца российский лидер по телефону обсудил с Токаевым экономические отношения стран. Стороны заявили об успешной реализации договоренностей, достигнутых ранее на высоком уровне. При этом Путин и Токаев отметили, что отношения между странами динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и союзничества.