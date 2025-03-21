Курск, 21 марта, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Украинские формирования перебрасывают резервы в Сумскую область, чтобы попытаться деблокировать свою группировку, окруженную в приграничных районах Курской области. Об этом 21 марта сообщили в российских силовых структурах.

Dmytro Smolienko/Global Look Press

Уточняется, что сейчас российские военные продолжают уничтожение разрозненных групп украинских бойцов, которые скрылись в лесополосах на границе России и Украины.

«В Марьино Сумской области враг сосредотачивает резервы для попытки деблокирования окруженного в приграничье личного состава ВСУ», — привел слова представителя силовых структур ТАСС.

Силовик добавил, что российские разведчики выявляют местонахождения личного состава и техники противника, которые затем уничтожают артиллерия и операторы беспилотников армии России.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта Минобороны РФ сообщило, что бойцы украинских формирований пытались укрываться возле церкви Преображения Господня XIX века на окраине Суджи в приграничье Курской области. Однако такое ухищрение не помогло противнику, который просто сбежал со своих позиций под натиском армии России.

Президент РФ Владимир Путин 19 марта рассказал, что российские военные скоро завершат освобождение приграничных районов Курской области от противника. Глава государства подчеркнул, что все совершавшие преступления против мирных жителей украинские бойцы и наемники по закону являются террористами.