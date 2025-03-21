Москва, 21 марта, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что блокирует в Telegram подписчиков, которые указывают ему на орфографические ошибки или поднимают темы, не связанные с медициной.

Он перечислил темы, вызывающие в чате наиболее острые дискуссии. На первом месте — «допустимы ли малые доза алкоголя», на втором — «вакцинация», на третьем — «альпинизм и экстремальные путешествия», на четвертом — «существует ли метеозависимость». Также подписчиков интересует, является ли гомеопатия лженаукой, тема генно-модифицированных продуктов, доступность и объем диспансеризации.

Кроме того, в последнее время появилась новая тема — уместно ли обсуждение внемедицинскихвопросом. Как отметил телеведущий, тех, кто пытается запустить подобные дискуссии, он сразу блокирует.

«А, еще грамотеи достают, хоть я их и оперативно удаляю. Вы знаете как правильно написать слово «видео», а я могу подтянуться 100 раз. В моем возрасте это важнее!» — написал врач в своем Telegram-канале "Доктор Мясников".

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года Мясников удалил недавно созданный им другой Telegram-канал - «Вопросы доктору». Он рассказал, что подписчики устроили в комментариях бардак. Оказалось, что 70% всех комментариев сделаны в крайне неуважительном тоне. Кому-то не нравится, что врач слишком коротко отвечает, другие - чуть что требуют администратора. Врач заявил, что удалил канал и "закрыл тему".