Вена, 21 марта, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров имеет хорошее чувство юмора. Об этом 21 марта заявила экс-глава МИД Австрии, глава Центра G. O. R. K. I. СПбГУ Карин Кнайсль.

Ilya Moskovets/Global Look Press

Отмечается, что в июне 2018 года Лавров сопровождал президента РФ Владимира Путина во время поездки в Австрию, и во время обеда спикер австрийского парламента позволил себе оскорбительное замечание. Экс-глава МИД Австрии добавила, что из этой ситуации помогла выйти шутка.

«Он сказал, мол, Россия все время вторгается и вмешивается в дела других стран. Президент Путин повернулся к министру Лаврову и спросил его: «Мы вторгаемся в другие страны?» И Лавров отметил: «Нет, мы не вторгаемся». На что Путин поинтересовался: «А для чего я вам тогда плачу?». Министр рассмеялся, знаете, так легко отреагировал с юмором на глупые замечания», — рассказала Кнайсль в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в январе Лавров в ходе пресс-конференции иронически отозвался об использовании англицизмов в русской речи на примере слова «фактчекинг», в шутку пересобрав его. Он добавил, что некоторые слова в силу их емкости заменить трудно, но это слово обозначает «проверку фактов» и к ним не относится.

В сентябре 2023 года министр пошутил в беседе с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом на полях Генассамблеи ООН, сказав, что у России все хорошо, только от изоляции страдает. Отмечается, что собеседник оценил шутку главы российского ведомства.