Дубна, Московская область, 21 марта, 2025, 10:46 — ИА Регнум. Заместителя главы Дубны Павла Гришина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, отправили под домашний арест. Об этом 21 марта сообщили в подмосковном главном управлении СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Предварительно, в апреле 2022 года обвиняемый, будучи в должности гендиректора АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства», воспользовался служебным положением. Он незаконно получил 10% от свободного остатка прибыли организации за 2021 год. Сумма составила свыше 797 тыс. рублей.

«Заместителю главы администрации г. о. Дубна предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на допросе обвиняемый признал свою вину в полном объеме.

Как сообщало ИА Регнум, силовики задержали Гришина 12 марта. Он начал участвовать в следственных действиях. Пост замглавы администрации Дубны чиновник занял в 2022 году.

Ранее в марте в Краснодарском крае правоохранители задержали заместителя главы краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия Нателлу Бирюкову. Утверждалось, что обвиняемая способствовала согласованию строительства многоэтажного комплекса на территории санатория. Ущерб был оценен в 320 млн рублей.