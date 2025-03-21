Брюссель, 21 марта, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Лидеры европейских стран разработали тактику для обхода блокировки важных политических решений Венгрией. Об этом 21 марта написала газета Politico, ссылаясь на дипломатов Евросоюза.

Zhao Dingzhe/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

По данным издания, лидеры ЕС собираются сослаться на прецедент 28 февраля, когда Венгрия наложила вето на проект документа, предлагающего гарантии безопасности и новую военную поддержку Украине. Тогда, как пишет Politico, текст документа вопреки практике приложили к другим резолюциям, которые единогласно одобрили члены союза.

Несмотря на блокировку Венгрии, документ всё равно выпустили в качестве официального заключения Евросовета. Дипломаты ЕС рассказали изданию, что и дальше будут использовать такую тактику.

17 марта Венгрия выступила против выделения 20 млрд евро на военную помощь Украине на встрече глав МИД стран Евросоюза. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто назвал возмутительным предложение Еврокомиссии дополнительно потратить подобную сумму на поставки оружия для киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Politico писало, что лидеры стран ЕС из-за возражений Венгрии приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине на 20 млрд евро, предложенного главой внешнеполитической службы ЕС Кайей Каллас. После этого депутаты общеевропейской партии Volt решили предложить некий план, включающий лишение Венгрии права голоса.

8 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал как можно скорее завершить украинский конфликт, так как он наносит огромный ущерб европейской экономике. После этого, 14 марта, издание Euractiv сообщило, что ЕС хочет создать добровольный фонд помощи Украине, который будет работать в обход вето Венгрии.

В свою очередь президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации на Украине. Глава государства также отмечал, что поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.