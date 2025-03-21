Москва, 21 марта, 2025, 11:01 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку российских войск «Центр» и поставил ей задачи на дальнейшие действия. Об этом 21 марта сообщило Министерство обороны России.

Григорий Сысоев/РИА Новости Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов

«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск «Центр», действующей на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в ходе инспекции главой Генштаба были заслушаны доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о выполнении российскими военными боевых задач в зоне ответственности группировки.

«В завершение работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск «Центр» и поставил задачи на дальнейшие действия», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954674" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Герасимов также вручил государственные награды наиболее отличившимся в ходе освобождения Донецкой Народной Республики (ДНР) военным, поблагодарив их за мужество и доблесть при выполнении боевых задач.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 21 марта, расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки российских войск «Центр» точным огнем уничтожил опорный пункт украинских формирований на красноармейском направлении. Отмечалось, что удары были нанесены с расстояния 12 км.

В период с 1 по 7 марта ВС России освободили от украинских формирований четыре населенных пункта в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» освободили село Андреевка, а бойцы группировки войск «Восток» освободили села Скудное и Привольное, а также поселок Бурлацкое.