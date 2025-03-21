Вашингтон, 21 марта, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Предложение президента США Дональда Трампа о передаче украинских энергообъектов, включая АЭС, под американский контроль застало киевский режим врасплох. Об этом заявила газета The Washington Post со ссылкой на экс-замминистра энергетики Украины Алексея Рябчина.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

«Инфраструктура атомной энергетики не была включена в предыдущие переговоры о сделке по доступу США к важнейшим полезным ископаемым, и этот вопрос застал многих в Киеве врасплох», — его слова приводятся в материале, опубликованном 20 марта.

Тем не менее, по его словам, будущее Запорожской АЭС может стать ключевым предметом торга в мирных переговорах.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американский лидер предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому передать украинские энергообъекты, в том числе АЭС, под контроль США для защиты инфраструктуры. По ее словам, такой шаг станет лучшей защитой энергетики Украины.

Затем министр энергетики США Крис Райт добавил, что Белый дом не видит проблем в передаче украинских АЭС под американское управление. Отмечается, что идея перехода энергетики под контроль Вашингтона сработает, так как у США есть огромный технический опыт и для этого не потребуется участие армии США.

На это доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев в беседе с ИА Регнум выразил мнение, что такой шаг отразится на повседневной жизни украинцев и может стать серьезным ударом для Зеленского и его команды. Вместе с тем политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин уточнил, что Белый дом под предлогом мирных переговоров пытается получить от этого хоть какую-то прибыль, однако потеря контроля над АЭС невыгодна самой Украине.