Брюссель, 21 марта, 2025, 10:36 — ИА Регнум. В Париже 27 марта состоится саммит лидеров европейских стран для обсуждения украинского конфликта с участием главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом журналистам рассказал президент Франции Эммануэль Макрон на встрече Евросоюза в Брюсселе.

Alexis Sciard/Global Look Press

«В следующий четверг мы проведем саммит коалиции желающих [оказывать помощь Украине] в Париже», — уточнил французский лидер, чьи слова передает телеканал BFMTV.

Президент Франции подчеркнул, что «поддерживает американо-украинское предложение о прекращении огня на 30 дней». При этом, по его мнению, Россия в данный момент якобы не желает этого мира.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта агентство Bloomberg написало, что в ЕС настаивают на том, что ни в какой ситуации не будут принимать условия России по урегулированию украинского конфликта. Отмечалось, что сообщество хочет увеличивать оборонные расходы, пытаясь этим усилить свою роль в переговорах по Украине.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 марта рассказал, что президент РФ Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп в телефонном разговоре не обсуждали возможность привлечения к переговорам по Украине ЕС или отдельные европейские страны.

Глава МИД России Сергей Лавров 13 марта подчеркнул, что его не интересует отношение ЕС к урегулированию украинского кризиса.