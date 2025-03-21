Москва, 21 марта, 2025, 10:32 — ИА Регнум. Большинство россиян (82%) с доходом от 200 тыс. рублей считают минимально достаточной пенсию от 45 тыс. рублей ежемесячно, при этом большинство из них (72%) считают комфортной пенсионные выплаты в размере от 100 тыс. рублей. Это следует из результатов опроса финансового маркетплейса «Банки. ру».

Кирилл Зыков/РИА Новости

Опрос проводился на сайте «Банки. ру» в период с 28 января по 21 февраля. В нём участвовало порядка 7 тыс. респондентов.

«Так, чем больше зарабатывает респондент, тем более высокую пенсию он планирует получать. Как показал опрос, 82% людей с доходом от 200 тыс. рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тыс. рублей, а комфортным — от 100 тыс. рублей (72%)», — привел выдержку из результатов исследования ТАСС.

Уточняется, что участники опроса с наименьшим доходом чаще соглашаются на меньший размер пенсионных выплат, так, респонденты с ежемесячным доходом до 30 тыс. рублей считают минимально достаточной пенсию от 26 до 35 тыс. рублей (28%), а комфортной — от 61 до 100 тыс. рублей (38%).

Вместе с тем опрошенные с невысоким доходом согласны и на большой, и на маленький размер пенсии, в то время как участники опроса с высоким доходом готовы согласиться только на большую пенсию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 марта член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что у работающих в нормальных условиях труда россиян есть возможность досрочно выйти на пенсию. Она пояснила, что это можно сделать при наличии у работника длительного трудового стажа.

Ранее, 18 марта, Бессараб заявила, что российским властям в будущем придется увеличить налоги и страховые взносы на пенсии россиян в случае, если демографическая ситуация в стране не улучшится. По словам депутата, в случае снижения количества трудоспособного населения в РФ властям будет очень сложно содержать пенсионеров.