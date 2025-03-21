Нижний Новгород, 21 марта, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Силовики задержали жителя Нижегородской области по подозрению в вербовке и склонении к совершению террористических актов. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе УФСБ по Тверской области.

Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

Установлено, что мужчина 1998 года рождения в переписке убедил жителя Тверской области в негативном значении спецоперации. Задержанный предлагал собеседнику вступить в запрещенную в России украинскую террористическую организацию для участия в боевых действиях против российской армии.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Склонение или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности»)», — отметили в УФСБ.

Нижегородца заключили под стражу. Правоохранители проводят расследование с целью установить все обстоятельства преступления.

Как сообщало ИА Регнум, в январе уголовное дело возбудили в отношении жителя Брянской области, склонявшего участников спецоперации сдаваться в плен и переходить на сторону киевского режима. С декабря 2022 года он общался с украинской стороной, выискивая и уговаривая российских военных выбрать сторону противника.

В середине марта жителя Белгородской области задержали за подготовку теракта и диверсии против российских военнослужащих. Он контактировал с запрещенной в России террористической организацией, передавая им разведданные. Также мужчина планировал совершить теракт в городе Валуйки и отравить военных.