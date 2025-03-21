Екатеринбург, 21 марта, 2025, 10:10 — ИА Регнум. Тела двух детей были найдены в ходе осмотра места пожара в заброшенном сарае в деревне Ключи в Свердловской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

СУ СК России по Свердловской области

Уточняется, что вечером 20 марта в деревне Ключи Сысертского городского округа произошел пожар в заброшенном сарае.

«При осмотре места происшествия были найдены тела двух несовершеннолетних, 2010 и 2011 годов рождения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Следователи провели осмотр места инцидента и ведут опрос свидетелей. Тела погибших направили на экспертизу для установления причины смерти.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта в селе Вперёд Давлекановского района Башкирии в квартире одного из жилых домов вспыхнул пожар. В результате этого погибли шесть человек, в том числе пятеро детей. Региональная прокуратура начала проверку.