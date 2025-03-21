Вена, 21 марта, 2025, 09:53 — ИА Регнум. Заявления глав ряда европейских стран о «мире через силу» в конфликте на Украине напоминают советский анекдот о «борьбе за мир». Об этом 21 марта заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

HEINZ-PETER BADER/EPA/ТАСС Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Дипломат осудил воинственные заявления лидеров стран Евросоюза и их угрозы предпринять крайне рискованные действия.

«Это напоминает советский анекдот: и пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 20 марта, лидеры 26 из 27 стран ЕС на саммите сообщества в Брюсселе подписали итоговое заявление, в котором говорится, что они продолжат придерживаться подхода «мира через силу» к конфликту на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта агентство Bloomberg написало, что в ЕС настаивают на том, что ни в какой ситуации не будут принимать условия России по урегулированию украинского конфликта. Отмечалось, что сообщество хочет увеличивать оборонные расходы, пытаясь этим усилить свою роль в переговорах по Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 19 марта рассказал, что президент РФ Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп в телефонном разговоре не обсуждали возможность привлечения к переговорам по Украине ЕС или отдельные европейские страны. Глава МИД России Сергей Лавров 13 марта подчеркнул, что его не интересует отношение ЕС к урегулированию украинского кризиса.

Политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров 20 марта заявил ИА Регнум, что заявлениями об отказе принять условия РФ в вопросе урегулирования украинского конфликта ЕС пытается сорвать переговоры, потому что недоволен своим отсутствием в них. По его словам, европейцы увидели в разговоре Путина с Трампом уступки американского лидера Москве, что их крайне разозлило и раздражило.