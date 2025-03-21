Москва, 21 марта, 2025, 09:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе Кремля.

Сергей Гунеев/РИА Новости

Указ о награждении глава государства подписал 21 марта.

«За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить Орденом Святого апостола Андрея Первозванного министра иностранных дел РФ Лаврова Сергея Викторовича», — говорится в документе.

Министру иностранных дел Лаврову 21 марта исполнилось 75 лет. МИД он возглавляет с 2004 года.

В МИД СССР Лавров начал работать в 1972 году. С 3 апреля 1992 года до января 1994-го Лавров занимал должность заместителя министра иностранных дел России. Он курировал деятельность Департамента международных организаций и международного экономического сотрудничества МИД РФ, Управления по правам человека и международного культурного сотрудничества, Департамента по делам государств СНГ.

С 1994 по 2004 год Лавров являлся постоянным представителем России при ООН и в Совете Безопасности ООН. 9 марта 2004 года был назначен главой МИД России.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров в истории современной России дольше всех занимает пост главы МИД. В декабре 2023 года на Дохийском форуме он заявил, что будет служить России столько, сколько ей это будет нужно.