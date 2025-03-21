Москва, 21 марта, 2025, 09:34 — ИА Регнум. Спортивный журналист, а также писатель, режиссер и сценарист Виталий Мелик-Карамов скончался на 78-м году жизни. Об этом вечером 20 марта сообщила пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.

Валерий Левитин/РИА Новости Виталий Мелик-Карамов

«Ушел из жизни наш коллега и добрый товарищ Виталий Мелик-Карамов. Журналист, писатель, режиссер и сценарист, он был невероятно талантлив во всех ипостасях. Автор сотен заметок, интервью и статей, Виталий одинаково успешно погружался в любую проблематику», — говорится в сообщении на сайте федерации.

Причины смерти журналиста не уточняются.

Мелик-Карамов родился 2 февраля 1948 года в Баку и после окончания школы поступил в Московский архитектурный институт. Параллельно с работой архитектора он писал спортивные репортажи для таких крупных изданий, как «Комсомольская правда», «Огонек», «Литературная газета», став одним из ведущих спортивных журналистов конца XX века.

В качестве автора и режиссёра снял несколько десятков документальных фильмов и телепрограмм, а в 1996 году был удостоен премии ТЭФИ. Также получил ряд профессиональных наград, в том числе звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» (1999) за заслуги в области печати. Кроме того, он помогал в издании автобиографических и других книг своим знаменитым друзьям — Татьяне Тарасовой, Вячеславу Фетисову, Шамилю Тарпищеву, Николаю Караченцову, Наталье Бестемьяновой и Андрею Букину.