Москва, 21 марта, 2025, 09:34 — ИА Регнум. Житель Московского региона передавал представителям киевского режима координаты для нанесения украинской армией ударов по аэродрому Курска. Об этом сообщили 21 марта в Следственном комитете России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ведомство отметило, что террористическую деятельность Э. Марченко задокументировали сотрудники СК РФ вместе с ФСБ РФ.

«В 2023 году он передал украинским спецслужбам координаты для нанесения БПЛА удара по аэродрому Курска», — сообщили в СК РФ.

Марченко задержали и предъявили ему обвинение.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 25 ноября 2024 года запустили восемь ракет ATACMS по аэродрому Курск-Восточный, расположенному рядом с деревней Халино в Курском районе. Расчеты российских зенитных комплексов С-400 и «Панцирь» сбили семь зарядов, один достиг цели. Объекты инфраструктуры получили незначительные повреждения, двое российских военных получили легкие ранения.