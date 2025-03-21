Москва, 21 марта, 2025, 09:16 — ИА Регнум. Следственный комитет России зафиксировал факт попытки киевского режима осуществить акт ядерного терроризма с помощью атаки на Курскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отмечается, что ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Курске. По его итогам в числе прочего совместно с ФСБ России задокументирована террористическая деятельность жителя Подмосковья Э. Марченко, передавшего в 2023 году спецслужбам Украины координаты для нанесения удара дронами по аэродрому Курска. Мужчину позднее задержали и предъявили ему обвинение.

«Также зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки территории Курской АЭС, повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива. Устанавливаются причастные», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что ядерная безопасность входит в число безусловных приоритетов. Он подчеркнул, что в этом смысле Запорожская и Курская АЭС находятся в зоне особого внимания.

Ранее, 17 марта, глава госкорпорации отметил, что благодаря успешным действиям российских военных в курском приграничье угроза инцидентов вокруг Курской АЭС снижается. Лихачев добавил, что при этом пока снижения уровня защиты и уровня безопасности станции не планируется.