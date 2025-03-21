Киев, 21 марта, 2025, 09:17 — ИА Регнум. Часть бойцов украинских формирований выступают за мирной соглашение с Россией, так как хотят нормализовать отношения с соседней страной, где у многих из них имеются родственники. Об этом написало испанская газета El Pais.

Juan Moreno/Global Look Press

«Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией, потому что на Украине много людей, у которых есть семьи в другой стране, и это безумие, что все люди умирают», — заявил изданию один из украинских военных.

Уточняется, что по мере продолжения конфликта на Украине взгляды ее жителей на уступку освобожденных армией России территорий поменялись. Издание утверждает, что вначале спецоперации большинство украинских военных высказывалось за продолжение боевых действий, теперь же число таковых существенно уменьшилось.

«На самом деле мы уже проиграли … [этот конфликт], просто из-за всех смертей, которые он принес», — пожаловался газете украинский боец по имени Александр.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп по телефону обсудили ситуацию на Украине, а также другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. Путин поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры и отдал соответствующее распоряжение российским войскам. Глава киевского режима Владимир Зеленский позднее также согласился с главой Белого дома, указав, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

Армия России после приказа Путина обезвредила семь своих беспилотников, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области. При этом украинские формирования, наоборот, той же ночью нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе в районе станицы Кавказской Краснодарского края, в результате чего там вспыхнул сильный пожар.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 марта заявила, что киевский режим уже нарушил временное прекращение ударов по энергообъектам, предложенное Трампом и поддержанное Путиным. Дипломат добавила, что Зеленский публично отказался от атак на энергетические объекты России, но на самом деле отдал приказ наносить по ним удары.